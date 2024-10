E' di oltre 30 feriti, tra cui i due macchinisti che conducevano i rispettivi convogli che si sono scontrati frontalmente, il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina verso le 8 sul binario della metro leggera di Cagliari, in via Vesalio, all'altezza del centro commerciale Auchan.

Sul posto sono intervenuti il presidente e il direttore dell'Arst, l'azienda regionale dei trasporti che gestisce la metropolitana leggera di Cagliari.

Nessuno dei feriti, quasi tutti studenti che stavano andando a scuola, è in pericolo di vita.

Più gravi le condizioni di uno dei macchinisti, che è stato prima soccorso dai vigili del fuoco, dopo essere rimasto incastrato nella cabina di guida, e poi dal 118.

Numerose le ambulanze giunte sul posto, insieme con i vigili urbani, Polizia e Carabinieri.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente ed il perché entrambi i treni si trovassero sullo stesso binario in direzioni opposte.

“I nostri ingegneri sono qui al lavoro, al momento non sono in grado di spiegare nel dettaglio la dinamica, abbiamo avviato tutti gli accertamenti, speriamo di riuscire a sapere presto tutto. La cosa certa è che c'è sicuramente un errore umano”.

Lo ha detto l’amministratore unico dell'Arst (l’azienda di trasporti regionale che gestisce anche il servizio di metro leggera), Giovani Caria, giunto sul posto dell'incidente di questa mattina alla periferia di Cagliari.

“Siamo molto addolorati per i feriti e per i nostri operatori. Uno dei macchinisti è rimasto ferito gravemente - ha detto ancora Caria - i feriti sono stati soccorsi subito, ora stiamo facendo il possibile per accertare la dinamica dell'incidente”.

A bordo dei due tram di superficie ci sono le scatole nere, l’Arst attende di poterne visionare il contenuto per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto.