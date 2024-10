Sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato con invasione di corsia l'incidente stradale avvenuto ieri notte a Villacidro che ha visto coinvolte tre auto ed un trattore.

Il bilancio è di un morto e due feriti di cui uno in gravi condizioni. Ha perso la vita Fausto Tuveri, di 66 anni, di Guspini, feriti un 30enne e un uomo di 62 anni, ricoverato a San Gavino in prognosi riservata.

Lo scontro è avvenuto sulla Statale 196 al chilometro 22. La Fiat Bravo condotta dal 62enne stava percorrendo la statale in direzione Villasor quando si è trovata davanti un trattore, guidato da un giovane di 29 anni. Il conducente della vettura avrebbe effettuato il sorpasso invadendo parzialmente la carreggiata opposta. Proprio in quel momento è arrivata la Dacia Duster di Fausto Tuveri. I due veicoli si sono scontrati urtando anche il trattore.

Quasi contemporaneamente dalla stessa direzione di marcia della Duster è arrivata una Peugeot condotta dal 30enne che non è riuscita a evitare i veicoli. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo di ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per Fausto Tuveri non c'è stato nulla da fare, nell'impatto è morto sul colpo.

Foto: Ansa