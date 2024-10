Si chiamava Antonio Puddu il 59enne di Quartu Sant'Elena ma residente a Sant'Antioco, il motociclista morto oggi sulla statale 126, all'altezza di Carbonia, mentre era a bordo di uno scooter.

Probabilmente a causa di un malore, Puddu, che lavorava all'Arst come autista, ha perso il controllo del suo Piaggio Liberty ed è andato a scontrarsi contro un Kymco City 125 condotto da un 17enne di San Giovanni Suergiu.

Il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia non in pericolo di vita, mentre per Puddu non c'è stato niente da fare.