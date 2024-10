“La Regione ha revocato l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea sulla rotta Alghero-Roma alla compagnia New Livingston per gravi inadempienze. Contestualmente il servizio è stato affidato ad Alitalia, seconda classificata nella gara relativa. Il volo a partire dal quale Alitalia subentrerà a New Livingston è il Roma-Alghero di domenica 4 maggio 2014 ore 21.25”.

Relativamente a quanto affermato dalla Regione Sardegna, la compagnia New Livingston precisa che non ha ricevuto copia del provvedimento a cui fa riferimento la comunicazione trasmessa. Inoltre, a rettifica di quanto indicato dalla Regione, copia della fideiussione bancaria richiesta è stata trasmessa il 28 aprile, tramite posta elettronica certificata, in osservanza delle disposizioni di gara e in assenza di alcuna grave inadempienza nell'ambito del servizio tuttora in corso sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino.

Si conferma, quindi, che New Livingston continua ad operare i collegamenti da/per la Sardegna garantendo a tutti i clienti i servizi prestati secondo quanto stabilito dal bando.

Le ragioni della revoca da parte della Regione

Le norme sulla continuità territoriale e quelle generali del Codice degli appalti impongono ai vettori aggiudicatari delle gare di prestare idonea fideiussione per poter esercitare i servizi oggetto di affidamento. Nonostante reiterati e infruttuosi solleciti da dicembre 2013, senza interruzioni, fino ai giorni scorsi, New Livingston non è stata in grado di ottemperare a quanto previsto, nella forma e nei termini di legge. Il 24 aprile scorso gli uffici competenti dell’assessorato regionale ai Trasporti hanno pertanto adottato l’obbligatorio provvedimento di revoca e il contestuale affidamento ad Alitalia. Solo nella giornata di ieri, 28 aprile, è pervenuta agli uffici della Regione notizia dell’esistenza di una fideiussione di cui non è giunta al momento documentazione ufficiale.

Biglietti e rimborsi.

A partire da oggi Alitalia metterà in vendita i biglietti per il volo da Roma delle 21.25 di domenica 4 maggio e per i successivi. I passeggeri in possesso di biglietti emessi da New Livingston dovranno purtroppo acquistare nuovi biglietti Alitalia. Si tratta di un grave inconveniente dovuto alla mancanza di tempi tecnici per attivare i meccanismi di riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio, non intercorrendo tra le due compagnie alcun accordo in tal senso.

Regione, Enac e Alitalia stanno in queste ore verificando la possibilità di evitare anche questo inconveniente.

In ogni caso, come previsto dalle norme della continuità territoriale, i biglietti emessi da New Livingston saranno rimborsati al cento per cento dalla stessa compagnia.