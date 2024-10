Incidete stradale sulla Strada Provinciale 17, Esporlatu-Campeda, dove un Nissan pick up e una moto di grossa cilindrata si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118 di Bono che ha prestato le prime cure ai due feriti, il conducente del pick up e il motociclista. Quest’ultimo, nonostante la rovinosa caduta, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche la medicalizzata di Nuoro, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.