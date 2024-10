C'è un video dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS 195, nel Sulcis, all'altezza di San Giovanni Suergiu, e costato la vita a due coniugi svizzeri.

Sarebbe un filmato girato da una dash cam a bordo di un altro veicolo, forse proprio da uno di quelli che partecipavano al raduno di auto di lusso al quale avevano preso parte anche le vittime. Si vedono le fasi di sorpasso della Ferrari, l'impatto con la Lamborghini e poi l'urto con il camper. Il filmato sta già facendo il giro di alcuni social network ed è stato acquisto dai carabinieri.

Il video, di pochi secondi, sarà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà utile a corroborare la ricostruzione della tragedia fatta dai militari dell'Arma. I resti della Ferrari, la Lamborghini e il camper sono stati sequestrati.

LE VITTIME. Vivevano a Wellisellen, una cittadina svizzera del Canton Zurigo, Markus Krautli, 67 anni, e la moglie Melissa, di 63, la coppia vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu. I due erano in Sardegna per un raduno di auto di lusso e alloggiavano al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Avevano preso a noleggio la Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un tour di tre giorni dal sud dell'Isola a Olbia.

La carovana era partita questa mattina da Teulada e doveva raggiungere Porto Flavia, nella frazione di Masua, dove gli automobilisti avrebbero pranzato. L'incidente è avvenuto proprio durante il trasferimento. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la Ferrari con a bordo i due svizzeri poi deceduti stava sorpassando la colonna di veicoli prima di finire fuori strada. Tra questi una Lamborghini con due indiani di Mumbai e un camper con turisti altoatesini. Quel tratto di strada è rettilineo e a doppio senso. Anche la Lamborghini ha tentato di sorpassare il camper ma ha urtato la Ferrari che era già in fase di sorpasso.

Il conducente del bolide di Maranello ha perso il controllo impattando sulla fiancata laterale del camper, che si è ribaltato. La Ferrari è uscita di strada, ribaltandosi a sua volta e incendiandosi. I due occupanti sono morti carbonizzati. Fuori strada anche la Lamborghini, illesi conducente e passeggero. Lievi ferite anche per chi era a bordo del camper.