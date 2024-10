Incidente stradale sulla strada statale 130, due autovetture coinvolte e quattro feriti soccorsi dal 118, i Vigili del Fuoco sul posto per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale



Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 13.30 sulla strada statale 130 in direzione Iglesias nei pressi del comune di Decimomannu,

all'altezza della rotatoria dell'incrocio per l'immissione nel paese,

per un'incidente stradale, due le autovetture coinvolte in uno scontro, di cui una è finita fuori strada facendo un volo di alcuni metri,

sono quattro gli occupanti feriti, fortunatamente non gravi, non in pericolo di vita, tutti soccorsi dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.