Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina intorno all'incrocio tra via Rosselli e via Barbagia a Quartucciu, per un incidente stradale tra due autovetture per cause ancora da accertare, coinvolte in uno scontro frontale, fortunatamente nessun ferito.

La Sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento "1A" della sede centrale che all'arrivo sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Sul posto anche i soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118. e gli agenti della Polizia Municipale di Quartucciu per gli accertamenti e i rilievi di legge.