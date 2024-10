Sono due le auto rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Mercalli, dietro il viale Marconi, a Cagliari, stesso punto in cui spesso e volentieri altri veicoli vanno sempre a sbattere. Stavolta però, un’auto, a seguito dell’urto con una Tiguan condotta da un 43enne di Cagliari, è finita sul muro del supermercato discount, ribaltandosi.

La donna, una 27enne di Quartu, alla guida della sua vettura (una Fiat 600), è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso del Marino, con assegnatole un codice giallo, mentre una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del vicino Comando provinciale ha messo in sicurezza l’area circostante.

C’è stato anche un principio di incendio che è stato però domato tramite un estintore del punto vendita: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari per i rilievi di legge.