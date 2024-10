Scontro quasi frontale tra due auto, L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 17,50, in direzione Priatu all’altezza del bivio per Sant’Antonio. Una Peugeot 305 e una Citroen Berlingo, per cause ancora da accertare, si sono scontrate quasi frontalmente.

Uno dei passeggeri è rimasto ferito ed è stato accompagnato dal personale del 118 all’ospedale di Olbia. Sul posto anche i vigile del fuoco di Olbia che hanno provveduto a ripulire e mettere in sicurezza la carreggiata.