Poteva essere ben peggiore l’epilogo di un incidente avvenuto nella notte sul viale Poetto, il bilancio è di un ferito (un 40enne) finito al Santissima Trinità con assegnato un codice rosso. Nell’impatto tra i due veicoli, la Citroen ha poi abbattuto semaforo per poi ribaltarsi. Il conducente è stato soccorso dagli operatori di una Volante del 113: sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, assieme ai medici del 118.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, intorno 2.30 nel viale Poetto, la Toyota Yaris guidata da un ventiquattrenne di Nurri percorreva via Tamontana proveniente da viale S. Bartolomeo: all'incrocio col viale Poetto si scontrava con una Citroen C3 diretta verso piazza Arcipelaghi.

A causa del violento urto la Yaris si ribaltava strisciando sull'asfalto andando a finire contro il palo del semaforo nell'aiuola spartitraffico centrale. Il conducente della Citroen veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato Santissima Trinità.



Al conducente della Yaris è stata ritirata la patente a seguito degli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza alcolica eseguiti al momento dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge.