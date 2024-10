Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8.30, sulla provinciale 16 che da Nuragus conduce a Genoni. Un giovane automobilista 31enne, D.S., alla guida di una Fiat Panda vecchio modello, forse a causa di una distrazione, ha tamponato posteriormente una Fiat Panda di servizio della società Abbanoa che lo precedeva a velocità moderata.

A bordo O.P., cagliaritano di 64 anni, che fortunatamente non ha riportato gravi traumi. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Coop Duemila15 Rosso Soccorso, in forza a Isili che hanno poi allertato un’altra base di appoggio. Entrambi i feriti sono stati portati al pronto soccorso di San Gavino per accertamenti sanitari. Sul posto anche i Carabinieri di Nuragus e Isili che hanno eseguito i rilievi di legge.