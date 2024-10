Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:15, sulla strada statale131 Dcn al chilometro 32, all'altezza del bivio Orotelli-Orani, tra una Renault Clio e una Lancia Musa.

La prima condotta da una ragazza di 30 anni di Gavoi, mentre la seconda da un uomo di 77 anni nuorese.

I due conducenti sono rimasti lievemente feriti.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la Renault Clio a tamponare la Lancia Musa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia stradale. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza del tratto viario. La strada al momento è aperta solo in una corsia di marcia.