Incidente stradale, nella tarda serata di ieri, sulla statale 125, in prossimità del bivio per Cannigione, frazione di Arzachena: come riferiscono i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, due auto si sono scontrate violentemente, per cause ancora da accertare.

Il bilancio parla di tre feriti accompagnati all'ospedale di Olbia dagli equipaggi del 118, mentre le squadre del 115 hanno messo in sicurezza l’arteria, mentre il personale del 118 ha dato ha assistito i feriti coinvolti nell’impatto. Sul posto anche gli agenti della PolStrada per i rilievi di legge.

(Nell'immagine di apertura, uno dei veicoli rimasti coinvolti)