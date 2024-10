Un uomo di 42 anni di Sassari, Luigi Panei, dipendente dell'Ageco è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada litoranea di Sorso, in località Marritza. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Fiat Panda, guidata dalla vittima, e una Audi, con a bordo due turisti.

Sul posto sono giunti i soccorsi del personale medico del 118, oltre a carabinieri e vigili del fuoco.