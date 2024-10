Ancora un altro incidente stradale, sempre ieri sera, nella via Stampa, all'incrocio con la via Bandello. Una Renault Clio, condotta da una 70enne residente a Cagliari, mentre percorreva la via Stampa in direzione della via Castiglione e prima dell'intersezione con la via Bandello, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Smart, condotta da un 30enne residente a Cagliari, che in quel momento proveniva dalla via Bandello.

Nessun ferito, ma la 70enne conducente della Clio, sottoposta a prova etilometrica, è risultata positiva con tasso alcolemico di 3 volte superiore al limite di legge consentito.

La Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge ha provveduto al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo della 70enne, che verrà denunciata all'Autorità Giudiziaria.