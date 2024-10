Incidente stradale, quasi in contemporanea con il precedente (investimento del pedone in piazza Del Carmine), dove una Fiat 500 guidata da una 25enne residente in provincia, nel percorrere la via Nazario Sauro, arrivata all'incrocio con il viale Trieste (regolato da semaforo) si è scontrata con un'altra Fiat 500, condotta da un 54enne di Cagliari che, percorreva il viale Trieste con direzione via S.Avendrace. Quest'ultimo si rifiutava di sottoporsi alle prove etilometriche e si allontanava. Per lui si procederà al ritiro della patente, sequestro del veicolo e denuncia in Procura.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.



La conducente dell'altra Fiat cinquecento veniva invece soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale Marino.