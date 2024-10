E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 19:40 sulla S.P. 24, all'ingresso di Torpè.

Due auto, una Honda Civic condotta da un uomo di 49 anni residente a Posada, e una Alfa GTV con marito e moglie a bordo residenti a Torpè, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola che ha soccorso i passeggeri e messo le vetture in sicurezza.

Sul luogo dell’incidente anche le ambulanze 118 di Siniscola e Croce Verde de La Caletta che hanno assistito e stabilizzato i feriti successivamente trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri di Siniscola.