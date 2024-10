Per cause ancora in corso di accertamento, alle prime ore dell’alba, due auto si sono scontrate a Cagliari in via Generale Cagna. Si tratta di una Toyota Aygo e una Toyota Yaris: due i feriti nel sinistro, i conducenti delle auto, trasportati immediatamente al pronto soccorso dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Sezione Infortunistica Stradale e i Vigili del Fuoco.



Ad avere la peggio è stato il conducente della Aygo, 22 anni, residente nell’hinterland, che è stato ricoverato in prognosi riservata presso il SS. Trinità e sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza.



La conducente della Yaris, 55 anni residente a Cagliari, è stata invece ricoverata presso l’ospedale Brotzu.