Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 12 di oggi sulla statale 130.

Nella rotatoria di Decimomannu due auto, una Ford Fiesta e un’Audi, sono rimaste coinvolte in uno scontro: alla prima vittima, Antonello Matta, 64enne di Pula, morto per arresto cardiaco a seguito dell'impatto, è seguita la seconda in serata. Si tratta di Marco Locci, 72 anni di Quartu, trasportato al Policlinico di Monserrato.

Entrambi viaggiano a bordo della Ford Fiesta, condotta da Matta, che si è scontrata contro l'Audi, il cui conducente, un 42enne, è rimasto lievemente ferito.

Poco prima di questo incidente, sempre a Decimomannu, sulla statale 196, un’altra persona ha perso la vita in uno scontro tra due furgoni. La vittima è Piero Angelo Murru, 59 anni di Oristano. Un ragazzo di 22 anni è invece ricoverato in stato di coma nel reparto rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari.