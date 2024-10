Schianto mortale stamane sulla SS 125. Una persona ha perso la vita, due sono in gravi condizioni, mentre altre due hanno riportato ferite in un incidente stradale avvenuto all'altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente che ha coinvolto cinque auto. Sul posto, oltre all'elisoccorso e a quattro ambulanze (di cui due medicalizzate) anche i vigili del fuoco con due squadre da Cagliari e San Vito che stanno cercando di liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.

L'incidente, avvenuto all'altezza del km 14, ha reso necessaria la temporanea chiusura al traffico in entrambe le direzioni il tratto della Statale 125 Var "Orientale Sarda". "Il traffico - fa sapere l'Anas - è deviato tra gli svincoli di Geremeas e Solanas per l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto è presente il personale dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile".