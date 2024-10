Incidente stradale, questa sera, intorno alle 19, in via Cala Chiesa zona Guardioli, a La Maddalena. Un’auto si è scontrata con uno scooter: il guidatore del mezzo a due ruote è stato soccorso dal personale operante dei Vigili del Fuoco, (che hanno anche messo in sicurezza l’area), insieme ai soccorritori del 118 (Croce Verde La Maddalena), che hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso. Fortunatamente lo scooterista non è grave: sul posto per i rilievi di legge e viabilità, gli agenti della Polizia Locale.