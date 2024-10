Incidente questa sera all’incrocio tra via San Benedetto e via Petrarca a Cagliari, dove sono rimasti coinvolte un auto e un motorino.

L'auto, guidata da un 34enne, stava raggiungendo la via San benedetto dalla via Petrarca, mentre il motorino guidato da un 20enne transitava alla fine di via Pergolesi, per raggiungere via Petrarca.

Sia l'automobilista che il ragazzo a bordo del ciclomotore avevano il semaforo verde, e lo scontro, per cause ancora da accertare, è stato inevitabile. Ad avere la peggio il ragazzo portapizze, finito rovinosamente sull'asfalto. Sul poso il 118 e la Municipale, menrre il ferito è stato accompagnato all’ospedale Marino con codice giallo.