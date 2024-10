Patente ritirata e auto sequestrata all'ex sindaco di Portoscuso, Adriano Puddu.

Nella notte è stato coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimasti feriti due giovani. Al test con l'etilometro Puddu è risultato positivo: aveva un tasso di alcol nel sangue che superava di circa tre volte il limite consentito.

L'incidente è avvenuto alle 23 in via Indipendenza a Iglesias. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia, la Ford Kuga di Puddu si è scontrata con un ciclomotore con in sella un 19enne e una 17enne.

I due ragazzi sono rimasti feriti. Il maggiorenne è ancora ricoverato al Brotzu di Cagliari, sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita, sette giorni di prognosi invece per la ragazza.