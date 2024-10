Tragedia questa mattina, poco dopo le 8 a Fiumesanto, sulla strada che collega Sassari con Stintino.

A perdere la vita a seguito di un incidente stradale è un ingegnere di 45 anni, di Porto Torres. Michele Gavino Sassu viaggiava in sella alla sua Harley Davidson quando, a circa 200 metri dalla frazione di Pozzo San Nicola, si è scontrato contro un'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e la Polizia stradale di Sassari, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, e il personale del 118 che nulla ha potuto per salvare il 45enne. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.