Una mancata precedenza sarebbe all'origine del terribile incidente avvenuto questa sera a Li Punti, alle porte di Sassari.

Gli uomini del 118, giunti sul posto per soccorrere i feriti, hanno trasportato d'urgenza all'Ospedale Santissima Annunziata un giovane di Sennori, il 33enne Andrea Salaris, ricoverato in rianimazione in gravi condizioni.