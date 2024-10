È morto dopo due giorni di ricovero in ospedale l'86enne rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto martedì 2 agosto a Masullas, nell'Oristanese. Troppo gravi le ferite riportate dal pensionato nello scontro tra la sua Fiat Panda e una Punto.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Mogoro, è avvenuto intorno alle 18, all'incrocio tra le strade provinciali 44 e 99. La Fiat Panda con al volante il pensionato, per cause non accertate, si è scontrata con la Fiat Punto condotta da un 37enne di Mogoro. L'impatto è stato violentissimo.

L'anziano, a causa dell'urto, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo della Panda, finendo sull'asfalto. Ferito anche il conducente della Punto. Immeditata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. Viste le gravi condizioni in cui versava l'anziano, a Masullas è arrivato anche l'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu.

Purtroppo oggi il suo cuore ha smesso di battere. Il 37enne è stato invece trasportato all'ospedale San Marrino di Oristano con diverse ferite ma non in percolo di vita.