Incidente stradale questa sera lungo la sopraelevata panoramica nord di Olbia. La sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale che aveva visto coinvolti due veicoli.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata.

Il conducente di un furgone Fiat Scudo è stato trasportato in ospedale per accertamenti, per gli altri occupanti non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte della polizia locale.