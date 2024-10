Drammatico incidente mortale, avvenuto questa mattina, sulla strada statale 196 che da Decimomannu conduce a Villasor: il bilancio è gravissimo, c'è un morto (la vittima si chiamava Piero Angelo Murru, 50enne, originario di Oristano) e quattro feriti, di cui uno in coma, (inizialmente, nei minuti concitati dei soccorsi, si era parlato di 2 persone decedute), nel terribile incidente avvenuto intorno alle 11.

Stando ad una primissima ricostruzione della dinamica dello schianto, parrebbe che sia stato il furgone rosso di un corriere espresso, con a bordo due persone, ad invadere la carreggiata opposta, finendo per scontrarsi contro il secondo furgone, di colore bianco, un Iveco Daily. L'autista che era al volante, Murru, è morto, feriti invece i due passeggeri che viaggiavano con lui.

Elitrasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, il passeggero del furgone della ditta di spedizioni Bartolini, un ragazzo di circa 25 anni, attualmente in stato di coma. Solo contusioni invece per il guidatore.

Sul posto le ambulanze del 118 dell’Sos Elmas, “La Fenice Villasor”, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, Carabinieri di Decimo, coordinati dalla Compagnia di Iglesias e l'Anas.