Incidente stradale sulla Strada provinciale 27, Tortolì-Villagrande Strisaili, al chilometro 15, in località Tricarai. Intorno alle 19:30 di ieri due auto, una Fiat Punto e una Gran Punto, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Tre le persone coinvolte e rimaste ferite, tutte originarie della zona, trasportate all'ospedale di Lanusei con traumi vari. Una di queste sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì, il personale sanitario del 118 intervenuto con due ambulanze e i Carabinieri.