Incidente stradale questa notte sul viale Merello, a Cagliari. Una Fiat Panda, guidata da un 31enne di Selargius, con a bordo una 55enne cagliaritana, percorreva la strada verso via De Magistris.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta, si scontrava frontalmente con una Fiesta guidata da un 26enne di Cagliari, con a bordo una passeggera 24enne cagliaritana, che percorreva la strada in direzione piazza D'armi.

Il conducente e la passeggera della Panda venivano soccorsi dal 118 e trasportati al Brotzu e al Santissima Trinità, entrambi ricoverati in prognosi riservata. Per il conducente e la passeggera della Fiesta le condizioni sono buone e sono stati accompagnati al nosocomio di Is Mirrionis.

I veicoli sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi del caso, sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco.