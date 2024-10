Incidente stradale nel viale Marconi. Un 60 enne di Villacidro, alla guida di una Ford, nel percorrere il viale Marconi in direzione Cagliari, giunto all'altezza di via Vienna, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta, andando ad urtare frontalmente con una Peugeot, guidata da una 78 enne di Quartu, che arrivava dalla direzione opposta.

I conducenti delle auto restavano feriti e venivano soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e al Marino, entrambi con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.