Intorno alle 19:45 di venerdì 11 maggio, sulla strada provinciale Lanusei - San Paolo, una moto e un'auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Le conseguenze riportate dal giovane motociclista originario di Lanusei, Manuel Caredda, 34 anni, sarebbero gravi. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale del centro ogliastrino a bordo di un’ambulanza del 118. E' ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale sempre di Lanusei.

Il conducente dell'auto non ha riportato conseguenze.