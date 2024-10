Incidente mortale sulla strada che collega Ittiri con Alghero. La vittima è una ragazza di 23 anni, Alessia Filia, residente a Ittiri.

Alla guida della sua auto, la giovane si è scontrata frontalmente con un camion, poco dopo il bivio per Uri. Il mezzo è volato nella scarpata e per la 23enne non c'è stato nulla da fare: ogni soccorso è stato purtroppo inutile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari, un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Alghero e Sassari, che hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.