Scontro frontale questa mattina sulla statale 195, all'altezza del km 9,500. Una Audi condotta da un 56enne di Capoterra mentre percorreva la 195 verso Cagliari, una volta giunta al km 9,5, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocarro Citroen, condotto da un 38enne di Settimo S. Pietro, che procedeva in direzione Capoterra.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Golf guidata da un 30enne di Capoterra, che procedeva in direzione Cagliari. Gli automobilisti rimasti coinvolti sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118 al Brotzu e al Policlinico di Monserrato.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per almeno un ora e mezza, sul posto 3 ambulanze, l'Anas e la Polizia Municipale per i rilievi di legge.