Scontro frontale sulla strada Tertenia- Sarrala, in prossimità dell’incrocio con la SS 125.

Intorno alle 16:15, per cause in corso di accertamento, un furgone con il solo conducente a bordo originario del posto e una Renault occupata da due cittadini di nazionalità tedesca si sono scontrati frontalmente.

Particolari impegnative e complesse le operazioni di soccorso. I due turisti feriti sono rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto per liberare la coppia hanno utilizzato le cesoie idrauliche.

Sul posto tre ambulanze, Croce verde Jerzu, Ogliastra emergenza e Areus 118, e l’elisoccorso. Presenti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di Legge.