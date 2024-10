Tre feriti, due dei quali gravi, dopo uno scontro frontale avvenuto tra due auto sulla Strada provinciale 90, nel territorio di Trinità d'Agultu.

I due feriti gravi sono stati trasportati in codice rosso uno all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un trauma cranico facciale, mentre l'altro ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. Una terza persona coinvolta nello scontro è stata, invece, trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.