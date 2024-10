I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale sulla provinciale 2 all'altezza del chilometro 15,500, dove sono rimaste coinvolte due autovetture a causa di uno scontro frontale tra i due mezzi. Due le ragazze ferite, assistite dal personale del servizio sanitario del 118, intervenuto con due ambulanze, di cui una medicalizzata.

La squadra di pronto intervento del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e la sede stradale, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Iglesias con i colleghi della locale stazione di Uta. Sono in corso gli accertamenti per accertare le cause dell’incidente.