In seguito ad un gravissimo incidente stradale, una bambina di appena sei mesi è in condizioni gravissime. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e rianimata sul posto.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente avvenuto all’uscita della galleria di Nuoro in direzione Lanusei. Si tratta di uno scontro frontale in cui sono rimaste ferite diverse persone.