Sono gravi le condizioni del conducente di una Peogeot 206, (un 52enne originario di Nuraminis), il quale – stando ad una prima ricostruzione ancora frammentaria – dopo aver percorso contromano un tratto della ss. 130 è andato a schiantarsi su una Citroen C3, all’altezza del centro commerciale “Metro”.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della PolStrada per i rilievi di legge: il guidatore della Peugeot è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dopo essere stato estratto dalle lamiera dai pompieri. Traffico rallentato per diversi chilometri.