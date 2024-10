Sono saliti a 74 i passeggeri soccorsi stamane a Cagliari dopo lo scontro frontale fra due treni della metropolitiana leggera alla periferia della città.

Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla prefettura, 14 feriti sono ricoverati in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Dio, 21 al Brotzu, fra i quali i due gravi, uno dei macchinisti e una donna, mentre 6 sono in codice giallo e 13 risultano feriti lievi.

All'ospedale Marino si trovano 26 persone, 3 con ferite di media gravità, 9 lievi e 13 ancora da valutare, 13 al Santissima Trinità, uno dei quali in codice rosso e 12 in codice giallo.

Intanto l’Arst, l'azienda regionale sarda trasporti, ha attivato immediatamente la commissione interna d'inchiesta.

Il semaforo che gestiva il traffico nella zona tra via Vesalio e via Caracalla, teatro dello scontro tra i due treni della metropolitana leggera di Cagliari, sarebbe stato spento.

"Sull'impianto semaforico - fanno sapere dall'Arst - c'è un'inchiesta tecnica in corso".

La polizia municipale sta effettuando un sopralluogo. Secondo quanto si è appreso, è da diverso tempo che in quel tratto della linea si procede a vista: in sostanza, giunto in via Caracalla il tram aspetta l'arrivo del secondo convoglio per dare la precedenza.

Saranno le inchieste a stabilire se il semaforo non funzionante abbia in qualche modo provocato l'incidente.