Intorno alle 4,40 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla sp 59, in località "Stazzu Funtana Manna", per un incidente stradale.

Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. La squadra, oltre a mettere in sicurezza i veicoli e bonificare l'area, ha collaborato con il personale del 118 per l'assistenza dei due conducenti.

Entrambi feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia con due ambulanze. Sul posto anche la Polizia Stradale.