Un ragazzo di 21 anni è ricoverato al Policlinico di Monserrato in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Leonardo Da Vinci, sul lungomare di Quartu Sant'Elena, in cui sono rimaste ferite anche altre due persone.

La polizia municipale di Quartu ha lavorato tutta la giornata per ricostruire la dinamica dell'incidente, le tre auto coinvolte sono sotto sequestro. Per cause non ancora accertate si sono scontrate una Mini Cooper, una Matiz e Fiat 500. Il 21enne viaggiava a bordo di una delle tre auto e dopo il violento impatto è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il giovane è stato trasportato al Policlinico dove i medici stanno tentando in tutti i modi di salvargli la vita. Gli altri due feriti sono stati trasportati al Brotzu, con assegnato inizialmente un codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.