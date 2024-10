Nella mattina di oggi a seguito di uno scontro fra due imbarcazioni nel Golfo di Congianus, sulla costa nord est della Sardegna, una donna è rimasta ferita. L'impatto sarebbe avvenuto fra una barca a vela di circa 15 metri, battente bandiera olandese, con due persone a bordo, e un natante di 6 metri impegnato in attività di pesca, a bordo del quale c'era una coppia.

In seguito alla collisione la barca da pesca è affondata e i due coniugi sono stati tratti in salvo su quella a vela. La donna però è rimasta ferita e una volta arrivati al pontile di Baia de Bas è stata presa in cura dal personale medico del 118 e trasportata all'ospedale di Olbia.

Una motovedetta della Capitaneria di Olbia ha potuto verificare che nell'area non si sono riversate in mare sostanze inquinanti e ora i militari della Guardia costiera di Golfo Aranci, su mandato della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, stanno svolgendo le indagini per appurare le cause dell'incidente.