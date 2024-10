Un vero e proprio scontro tra gruppi di spacciatori starebbe interessando il quartiere cagliaritano di Sant'Elia negli ultimi tempi. E' nell'ambito delle indagini relative a questi movimenti che, questa notte, i carabinieri hanno effettuato un blitz che ha portato all'arresto di tre persone. In campo i militari della Stazione di San Bartolomeo coadiuvati dall'unità cinofila e coordinati dal pm Andrea Massidda.

Il primo a essere stato fermato è un giovane accusato di spaccio, il 18enne Danilo Ruggiu. Era a bordo di uno scooter nel quale sarebbero state occultate alcune dosi di marijuana, altre sono state recuperata in un nascondiglio. Il giovane, difeso dall'avvocato Marcella Cabras, è stato processato in mattinata e il pm gli ha concesso i termini a difesa permettendogli di tornare in libertà con l'obbligo di firma.

In manette anche Mirko Corso (31 anni) e Nicola Dessì (23 anni), che utilizzavano una cantina di palazzo Bodano sulla quale gli investigatori avevano puntato gli occhi. Una volta entrati nel locale, i carabinieri hanno trovato una pistola illegale carica e sette etti tra marijuana e hascisc. Corso e Dessì sono stati così trasportati in carcere a Uta con l'accusa di spaccio e possesso di armi clandestine. I rispettivi legali Carlo Monaldi e Riccardo Floris compariranno domani davanti al giudice.