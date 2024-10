Incidente stradale questa mattina al chilometro 29,200 della SS 197, nel territorio di Furtei, dove una Mercedes Clk 200 guidata da un commerciante di Settimo San Pietro e una Fiat Punto guidata da un pensionato 75enne di Furtei si sono sonctrate per cause ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato l'aziano conducente dell'utilitaria, per il quale si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso regionale. L'uomo è stato trasferito al Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato in Rianimazione: ha riportato un brutto trauma cranico ed è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita

L'autista della Mercedes è stato accompagnato con codice verde all'ospedale di San Gavino per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guasila e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri.