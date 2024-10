Grave incidete stradale questo pomeriggio sulla 128 all'altezza di Ussana. Nello scontro fra due auto, sono rimasti feriti una donna e il suo bambino: entrambi sono stati ricoverati in ospedale con codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e le ambulanze del 118. La donna, rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura, è stata liberata e trasportata all'ospedale Marino, il bimbo, invece, è stato ricoverato al Brotzu. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.

Problemi di viabilità anche sulla statale 195, nel comune di Cagliari, a causa di un altro incidente. Coinvolta una Citroen C1 condotta da un 61enne di Uta: l'uomo ha perso il controllo e la vettura ha urtato il guard rail finendo in testa coda e percorrendo circa 150 metri contro mano. Il conducente è stato soccorso dal 118 e trasportato al Marino, non sarebbe grave. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale.