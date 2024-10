Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio a Tortolì, in via Monsignor Virgilio, dove due auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora da chiarire.

Cinque le persone rimaste ferite e due illese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì.

I feriti sono state soccorsi dal personale 118, giunto sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso, necessario per trasportare in ospedale una bimba coinvolta. I carabinieri hanno eseguito i rilievi.