Incidente stradale nella notte a Gonnosfanadiga.

Una Nissan Micra e una Fiat si sono scontrate per cause ancora da chiarire all'incrocio fra via Vittorio Veneto e via Roma. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato in ospedale a San Gavino i due passeggeri delle due auto.

Feriti in modo lieve un bimbo di 10 anni e un 26enne entrambi di Gonnosfanadiga. Il primo viaggiava sulla Fiat con la mamma 55enne, il secondo a bordo della Nissan Micra guidata da un 38enne.

I carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi.