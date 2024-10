Un brutto incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 08:30, nella strada che collega Isili alla colonia penale.

Secondo quanto ricostruito una Fiat Punto, mentre usciva dall’incrocio di Villanova Tulo ha centrato in pieno una Fiat Panda che proveniva da Isili. La Panda ha carambolato per oltre 50 metri per poi capottare in cunetta.

L’ambulanza della Coop Rosso soccorso di Isili è intervenuta per prima sul posto allertando poi l’elisoccorso e la medicalizzata di Senorbì.

La 50enne alla guida della Panda ha riportato un trauma alla mano ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Isili insieme a una 17enne che viaggiava sul sedile posteriore. La figlia della donna, che viaggiava sul sedile anteriore, è stata centrata in pieno dalla potenza dell'urto riportando un serio trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso dall’elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Preoccupano anche le condizioni dell’altra 17enne che viaggiava sui sedili posteriori e ha riportato un trauma spinale. La giovane è stata trasportata dalla Mike 65 all’ospedale Marino di Cagliari.

Nessun trauma, invece, per l’occupante della Fiat Punto che non ha richiesto cure.